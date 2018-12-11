Ймовірність "плану Маршалла" для України наразі важко оцінювати - прем'єр

За словами Гройсмана, подібний план у вигляді масштабних інвестицій в розвиток інфраструктури та кредитування реального сектору міг би принести користь Україні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що на даний момент важко оцінювати, наскільки ймовірною є реалізація ідеї "плану Маршалла" (довгострокового плану підтримки України - УНІАН) у нашій країні.

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Про це він сказав під час конференції "Нова індустріалізація: спільні дії уряду і бізнесу".

"Я вважаю, що ми поки що тільки на цьому шляху. Я вважаю, що ми можемо за нього йти, але ймовірність його наразі важко оцінювати", - сказав він.

За словами прем'єра, такий план у вигляді масштабних інвестицій в розвиток інфраструктури та кредитування реального сектору міг би принести користь Україні.

"Такий план був би досить прогресивним рішенням, єдине – необхідно визначити його параметри", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2017 Конгрес Європейської народної партії ухвалив резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України - так званого "плану Маршалла" для України.

У червні в Представництві Литви у ЄС відбулася презентація "плану Маршалла" для України, в якій взяли участь члени робочої групи з розробки документа, колишні прем'єр-міністри Литви Андрюс Кубілюс і Гедімінас Кіркілас.

18 серпня віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив, що "новим європейським планом для України передбачено, щонайменше 5 мільярдів євро щорічної підтримки від ЄС на реформи, спрямовані на економічне зростання і розвиток".

За словами Кубіва, зараз план активно обговорюється в ключових міжнародних інституцій з метою формування "групи друзів" України і необхідної підтримки для реалізації плану.