Держборг України за рік знизився на 4,5% у валюті й подвоївся у гривні

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2014 року становила 69,794 млрд дол., що на 3,315 млрд дол., або на 4,53% менше від показника на початок 2014 року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті у 2014 році зросла в 1,9 разу - до 1,101 трлн грн.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за грудень 2014 року в доларовому еквіваленті зросла на 459,567 млн. дол., або на 0,6%, у гривневому еквіваленті зросла на 64 млрд грн, або на 6%.

Державний і гарантований державою зовнішній борг у грудні зменшився на 964 млн дол., або на 0,21% – до 38,792 млрд дол., і становив 55,58% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг зріс на 1,424 млрд дол., або на 4,8% – до 31,003 млрд дол.

Прямий держборг уряду України у грудні зріс на 681 млн. дол., або на 1,1% – до 60,044 млрд дол., що становить 86,03% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема зовнішній борг становив 30,809 млрд дол., внутрішній – 29,236 млрд дол.

Гарантований державою борг України на 31 грудня становив 9,750 млрд дол., зокрема зовнішній – 7,983 млрд дол., внутрішній – 1,767 млрд дол.

Читайте такожДержборг України перевищив трильйон гривеньЯк повідомляв УНІАН, держборг України в листопаді знизився на 5% у валюті, зріс на 10% у гривневому еквіваленті, перевищивши 1 трлн грн.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 листопада 2014 року становила 69,335 млрд дол., що на 3,660 млрд дол., або на 5,01%, менше показника на початок місяця.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті у листопаді порівняно з жовтнем збільшилася на 92,567 млрд грн, або на 9,79%, - до 1,038 трлн грн.

Таким чином, тенденція щодо зниження держборгу у валюті триває, тоді як за оцінками у гривневому еквіваленті в результаті девальвації сума держборгу збільшується.