У Росії оприлюднили план порятунку економіки

Уряд Росії оприлюднив антикризовий план, повідомляється на сайті кабміну в середу, передають «Ведомости».

Увечері у вівторок план підписав прем'єр-міністром Дмитро Медведєв. Згідно з документом більшість категорій витрат федерального бюджету в 2015 р., в тому числі і на функціонування органів держвлади, буде скорочено на 10%. При цьому протягом наступних трьох років вони будуть скорочуватися як мінімум на 5% в рік.

Водночас очікується, що скорочення не зачепить соціальних зобов'язань, обороноздатності країни, підтримки сільського господарства та виконання міжнародних зобов'язань Росії, наголошується в плані.

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Документом також передбачена індексація з 1 лютого 2015 р. страхових пенсій відповідно до зростання інфляції за підсумками 2014 р., на ці цілі буде виділено 188 млрд руб. згідно з документом для цього планується прийняти відповідний закон, а також окрему постанову уряду.

На боротьбу з безробіттям в поточному році планується виділити понад 52 млрд руб. У плані зазначається, що також уряд збирається надати до 30 млрд руб. з бюджету на надання субвенцій суб'єктам Росії для виплат безробітним.

Уряд висловив надію на те, що «поступова стабілізація світових сировинних ринків і заходи, які вживаються спільно з Банком Росії, дозволять нормалізувати ситуацію на валютному ринку і створити умови для істотного зниження номінальних процентних ставок і підвищення доступності кредитування».

Перший віце-прем'єр Ігор Шувалов раніше оцінював витрати на антикризовий план у 1,375 млрд руб. Для перших кроків у боротьбі з кризою додаткових витрат бюджету не потрібно, кошти є в антикризовому резерві уряду, де зараз 170 млрд руб., заявив у вівторок міністр фінансів Антон Силуанов.