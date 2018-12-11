Закон про концесію дозволить залучити в Україну інвесторів та кредиторів - ЄБРР

Відповідний законопроект №8125 "Про концесії" Верховна Рада України схвалила в квітні в першому читанні.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вважає, що ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту про концесії, який на даний момент схвалений парламентом у першому читанні, дозволить залучити в Україну інвесторів і кредиторів, оскільки наразі з цим є труднощі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник директора ЄБРР Марина Петров у ході прес-конференції з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим і міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном.

"Європейський банк є одним з найбільших інвесторів в українську інфраструктуру, в тому числі портову. Наше завдання - бути не лише найбільшим інвестором, але і залучати інших кредиторів. Але, на жаль, до сьогоднішнього дня було практично неможливо, крім нас і Міжнародної фінансової корпорації, залучити інвестиції інших кредиторів і міжнародних інвесторів. Ми вважаємо, що прийняття закону №8125 допоможе вирішити цю проблему", - зазначила вона.

Петров підкреслила, що законопроект дозволяє захищати права інвесторів, оскільки врегульовані зобов'язання з підведення іншої інфраструктури, яка необхідна для нормального функціонування.

"Там регулюються земельні питання, а найголовніше - у кредиторів з'являється можливість брати в заставу майно і концесійні права, які виникають в рамках концесії", - сказала вона.

Петров закликала Верховну Раду розглянути законопроект найближчим часом.

"Тому ми ще раз звертаємося до Верховної Ради з проханням розглянути законопроект найближчим часом. З нашої точки зору, законопроект вже готовий. Незважаючи на всі складнощі, які пророкує передвиборний рік, ми вважаємо, що є хороші шанси залучити інвесторів протягом найближчого півроку", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект №8125 "Про концесії", що передбачає можливість застосування концесії в будь-якій сфері господарської діяльності та запроваджує прозору процедуру прийняття рішення про вибір концесіонера.

Згідно пояснювальній записці, законопроектом передбачається чітке розмежування регулювання концесії та інших форм здійснення державно-приватного партнерства, єдина процедура ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення державно-приватного партнерства.

Також документ передбачає запровадження прозорої процедури вибору концесіонера, можливість залучення радників та незалежних експертів для підготовки проектів державно-приватного партнерства у формі концесії, додаткові гарантії для концесіонерів і кредиторів, зокрема, концесійним договором передбачено право заміни концесіонера, спрощення процедур виділення земельних ділянок для проектів державно-приватного партнерства у формі концесії.

Крім того, передбачається можливість передачі вирішення спорів, що виникають у зв'язку з виконанням концесійного договору, у міжнародний комерційний або інвестиційний арбітраж, можливість ініціювання концесії потенційним концесіонером, чіткий механізм контролю та моніторингу за виконанням концесійних договорів.