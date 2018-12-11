Фонд гарантування завершив ліквідацію "Класикбанку" Думчева

Банк належав Сергію Думчеву - кандидата в мери Києва до 2015 року, який прославився скандальною піар-кампанією.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію "Класикбанку", яку проводив з серпня 2016 року.

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Як повідомляється на сайті Фонду, запис про державну реєстрацію припинення банку як юридичної особи внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

"Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - сказано в повідомленні.

Також припинено повноваження ліквідатора банку.

Довідка УНІАН. "Класикбанк" працював на ринку України з 1994 року і входив до групи невеликих фінустанов. Банк належав Сергію Думчеву - кандидата в мери Києва до 2015 року, який прославився скандальної піар-кампанією. Думчев також очолював наглядову раду банку "Преміум" з 2010 по 2015 рік.

Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію "Класикбанку" в серпні 2016 року. З червня 2016 року в банку працювала тимчасова адміністрація.