Оприлюднено затверджений і підписаний президентом держбюджет-2019

Мінімальну заробітну плату з 1 січня буде підвищено до 4173 грн на місяць.

Верховна Рада оприлюднила ухвалений 23 листопада і підписаний президентом Петром Порошенком державний бюджет України на 2019 рік, який набирає чинності з 1 січня.

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Згідно з документом, бюджет передбачає доходи в розмірі 1,026 трлн грн, видатки - 1,112 трлн грн, граничний обсяг дефіциту в сумі 89,989 млрд грн.

Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2019 року встановлено в сумі 2,060 трлн грн, гарантованого державою боргу - 388,6 млрд грн.

Прожитковий мінімум на одну особу на місяць у 2019 році з 1 січня 2019 року становитиме 1853 грн, з 1 липня - 1936 грн, з 1 грудня - 2027 грн.

Мінімальну заробітну плату з 1 січня буде підвищено до 4173 грн на місяць, або до 25,13 грн у погодинному розмірі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада о шостій ранку 23 листопада ухвалила держбюджет України на 2019 рік з граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.

В основі затвердженого бюджету макроекономічний прогноз зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.