«Укрпошта» посперечалася з «ПриватБанком» через пенсіонерів

За інформацією гендиректора "Укрпошти", у відділеннях банку були розвішані оголошення з закликом до пенсіонерів відкривати банківські рахунки для отримання виплат нібито через скасування з 1 січня 2019 року видачі пенсій у поштових відділеннях.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" вирішила конфлікт із найбільшим банком України "ПриватБанком", що виникли через неконкурентну боротьбу за клієнтів.

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Увечері 10 грудня генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в Facebook повідомив, що працівники "Приватбанку" розвішують у своїх відділеннях листівки з закликом до пенсіонерів відкривати банківські рахунки для отримання виплат нібито через скасування з 1 січня 2019 року видачі пенсій у поштових відділеннях.

"Шановні клієнти! З 01.01.2019 року, згідно з постановою Кабінету міністрів, "Укрпошта" припиняє доставку пенсій. Просимо вас завчасно відкрити рахунок для отримання пенсій в "Приватбанку", - йдеться в тексті оголошення.

Голова "Укрпошти" звинуватив "ПриватБанк" у неконкурентній боротьбі за клієнтів і пригрозив закрити всі термінали фінустанови в мережі оператора.

"Шановний "ПриватБанк"! Битва за клієнта часом буває сувора. Але такі методи в пристойному суспільстві неприйнятні. Зловимо ще раз - завтра всі Ваші термінали в мережі "Укрпошта" будуть відключені", - написав Смілянський.

Незабаром після публікації з'явилася офіційна реакція "Приватбанку".

"Керівництво "Приватбанку" рішуче засуджує використання недостовірної інформації, яка може призвести до негативних наслідків інших бізнес- та державних установ, особливо в умовах воєнного часу. "ПриватБанк" на власному досвіді знає, що поширення такої інформації з метою недобросовісної конкуренції може призвести до додаткових витрат держави на подолання наслідків подібних акцій, тому зобов'язується провести додаткову роботу серед працівників банку щодо неприпустимості використання такої інформації з метою залучення клієнтів. Заходи дисциплінарного характеру будуть вжиті до відповідних працівників. Додатково буде заборонена матеріальна або інша мотивація працівників ПАТ "Укрпошта" (листонош і операторів) з метою переведення поточних клієнтів ПАТ "Укрпошта" на обслуговування в "ПриватБанк", - йдеться в повідомленні банку.

При цьому, "ПриватБанк" зобов'язався у триденний термін довести відповідну інформацію до співробітників банку. В результаті досягнутих домовленостей, "Укрпошта" і "ПриватБанк" продовжать співпрацю у зарплатних проектах, проектах корпоративного кредитування, а також кредитування та обслуговування клієнтів "Приватбанку" через мережу поштового оператора.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" в умовах воєнного стану буде проводити виплату пенсій та пересилання поштової кореспонденції в штатному режимі.

У держбюджеті на 2019 рік Кабінет міністрів передбачив 167,013 млрд грн на виплату пенсій і покриття дефіциту Пенсійного фонду.