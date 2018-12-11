Оточення судді-втікача Татькова заробляє мільйони на оренді нерухомості під арештом - ЗМІ (відео)

Майно, яке нині арештоване в рамках кримінального провадження, продовжує приносити їм дохід від здачі в оренду у розмірі близько 8 мільйонів гривень щомісяця.

Численне елітне нерухоме майно в Україні, оформлене на родичів та довірених осіб судді-втікача Віктора Татькова, яке нині арештоване в рамках кримінального провадження, продовжує приносити їм дохід від здачі в оренду у розмірі близько 8 мільйонів гривень щомісяця.

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Такі дані з посиланням на офіційне слідство наводяться в розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Подільський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури наклав арешт на майже 300 об’єктів нерухомого майна осіб, наближених до судді Татькова, якого нині розшукують правоохоронці – серед якого, у тому числі, офісні та житлові приміщення.

Попри арешт, близькі до екс-судді люди продовжують заробляти на частині цього майна, повідомляють у Генпрокуратурі. «В більшості це майно передано в оренду. За попередніми даними, щомісячно приносить близько 8 мільйонів гривень доходу здача в оренду цих приміщень», – повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

​Наприкінці листопада Генпрокуратура звернулася до суду з клопотанням про передачу арештованого нерухомого майна оточення Віктора Татькова в управління новоствореного Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – АРМА). Однак Подільський районний суд Києва в цьому відмовив, пославшись на те, що треба з’ясувати позицію формальних власників арештованої нерухомості. У Генпрокуратурі заявили, що знову про це клопотатимуть.

Уперше про елітну нерухомість оточення Віктора Татькова «Схеми» повідомили ще півроку тому в розслідуванні «Багатий світ» судді-втікача Віктора Татькова.

Тоді журналісти виявили близько сотні об’єктів в Україні та з десяток в Іспанії, записаних на його родичів і незаможних друзів.

Віктор Татьков за часів президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку в суперечках навколо майна та бізнесу. Від жовтня 2016-го Татькова офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

Сам Татьков тепер переховується від українського правосуддя за кордоном: спочатку лікувався у Німеччині, а згодом перебував у Австрії, де навіть попросив політичного притулку.

Раніше «Схеми» виявили у родини судді Татькова в Іспанії 60 гектарів землі та півдесятка апартаментів.