Операції пов'язаних компаній будуть оподатковуватимуться за ринковими цінами

Відповідні норми передбачаються Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням», який набрав чинності з 1 січня 2015 року і опублікований у газеті «Урядовий кур'єр» від 28 січня 2015 року.

Згідно із законом, пов'язаними будуть визнаватися юридичні та фізичні особи, які володіють 20% і більше корпоративних прав інших компаній, особисто визначають 50% і більше складу виконавчих органів або наглядової ради афілійованих компаній, що надають кредити і фінансову допомогу компаніям, власний капітал яких у 3,5 разу менше наданого фінансування.

Крім того, Кабінет міністрів України повинен визначити список країн, компанії яких можуть бути визнані пов'язаними з українськими компаніями.

Критеріями визначення таких країн має стати на 5% менший, ніж в Україні, податок на прибуток, відсутність у відкритому доступі інформації про структуру власності юридичних осіб, а також відсутність договорів з Україною про обмін інформацією.

При цьому юридичні та фізичні особи можуть визнати себе пов'язаними в добровільному порядку, або бути визнаними такими в судовому порядку внаслідок позову від органів виконавчої влади.

Водночас, закон зобов'язує уряд у тримісячний строк привести українське законодавство у відповідність із новими нормами.

Читайте такожЯценюк обіцяє посилити оподаткування великого бізнесуЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 29 грудня 2014 року затвердила підготовлену Кабінетом міністрів України нову редакцію Закону України «Про внесення змін у Податковий кодекс у частині контролю за трансфертним ціноутворенням», що передбачає контроль трансфертного ціноутворення великих платників податків не тільки за товаропотоком, але й за фінансовими операціями, а також забезпечення контролю у випадках, коли між компанією і кінцевим вигодоодержувачем існує ланцюжок контрагентів.

За таке рішення проголосували 279 народних депутатів при необхідних 226.