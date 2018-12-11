Євросоюз перерахував Україні півмільярда євро макрофінансової допомоги

Віце-президент Єврокомісії відмітив, що ЄС продовжує активно залучатися до діяльності в Україні і підтримувати її народ

Європейський союз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги.

Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Сьогодні ЄС виділяє 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні. ЄС продовжує активно залучатися до діяльності в Україні і підтримувати її народ" - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 мыльярда євро.

Допомога буде розділена на транші, виділенню кожного з яких має передувати виконання Україною певних умов, зокрема, повага до демократичних механізмів, верховенство закону, дотримання прав людини, а також реалізація економічних і фінансових реформ. Умови будуть викладені в меморандумі про взаєморозуміння між Україною та Європейською комісією.

Також макрофінансова допомога буде виділятися за умови прогресу в запобіганні корупції та виконання програми МВФ.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 мільярда євро допомоги, другою у 2015 році - 1,8 мільярда євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 мільярда євро, оскільки 600 мільйонів так і не були надані у зв'язку з неготовністю влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.