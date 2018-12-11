НБУ зобов'язали перерахувати до бюджету 47,6 мільярда прибутку у 2019 році

У 2018 році Нацбанк перерахував до держбюджету 44,6 мільярда гривень прибутку.

Закон про державний бюджет України на 2019 рік, який набирає чинності з 1 січня, зобов'язує Національний банк перерахувати до держбюджету частину річного прибутку в розмірі не менше 47,6 мільярда гривень.

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Як йдеться в законі, опублікованому на сайті Верховної Ради, кошти мають бути перераховані після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності, формування резервів та у відповідності з графіком, встановленим Міністерством фінансів України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила прийнятий 23 листопада і підписаний президентом Петром Порошенком державний бюджет України на 2019 рік. Бюджет передбачає доходи в розмірі 1,026 трильйона гривень, витрати - 1,112 трильйона гривень, граничний обсяг дефіциту в сумі 89,989 мільярда гривень.

У 2018 році Національний банк перерахував у держбюджет 44,6 мільярда гривень прибутку.