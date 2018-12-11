Що очікує економіку в найближчі три роки: в Кабміні оприлюднили прогнози експертів

Експерти зберегли прогноз зростання реального ВВП в 2019 році на рівні 3%.

Експерти, які брали участь у дискусії з питань макроекономічного аналізу та прогнозування в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, зберегли прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту в Україні в 2019 році на рівні 3%. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

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"Експерти, які взяли участь в обговоренні макроекономічного прогнозу, очікують зростання ВВП на рівні 3,1% за підсумками 2018 року, 3% - в 2019 році, 3,1% - в 2020 році і 3,9% - в 2021 році. В цілому такі оцінки темпів зростання реального ВВП залишилися незмінними порівняно з попередньою оцінкою у вересневому консенсус-прогнозі. Згідно з грудневим консенсус-прогнозом, також очікується зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на рівні 10,1% у 2018 році, 8 % - у 2019 році, 6,9% - у 2020 році і 6% - у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Щодо головних внутрішніх ризиків для української економіки, то експерти виділили збереження низької кредитної активності комерційних банків, значне підвищення тарифів на газ для населення, загострення ситуації з трудовою діяльністю (фактор посилення трудової міграції та біженців) і посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку.

Серед зовнішніх ризиків найзначущими протягом 2018-2021 років, як і в попередніх опитуваннях, залишилися - посилення гібридних загроз національній безпеці України, дефіцит зовнішнього фінансування і звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу, звуження зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію, посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку, збереження низької кредитної активності комерційних банків, а також значне підвищення тарифів на газ для населення.

На думку експертів, для досягнення стійкого економічного розвитку України поки що необхідний перехід у довгостроковій перспективі до інвестиційної моделі розвитку економіки, що дасть змогу мати стійке високе зростання на рівні 6-7% з урахуванням якісних структурних зрушень.

Як повідомляв УНІАН, у вересні експерти, які брали участь у дискусії з питань макроекономічного аналізу та прогнозування в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, дійшли висновку, що зростання валового внутрішнього продукту в Україні в 2019 році становитиме 3%. Також вони прогнозували інфляцію в Україні наступного року на рівні 7,4%.