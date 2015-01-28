Гривня на валютному аукціоні Нацбанку наближається до 15,90 за долар

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,8755 грн за 1 долар», - сказано в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 11,4 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,87 грн/дол.

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Регулятор від 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

Від 28 листопада НБУ прийняв рішення скоротити обсяг продаваної валюти від 5 млн дол. до 3 млн дол.