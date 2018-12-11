Півмільярда євро від Євросоюзу спрямовуються до державного бюджету

Кошти спрямовуються до державного бюджету для забезпечення впровадження структурних реформ.

Європейська Комісія надала Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу номінальним обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, кошти спрямовуються до державного бюджету для забезпечення впровадження структурних реформ.

Зазначається, що для отримання допомоги Україна мала виконувати зобов'язання в сфері боротьби з корупцією, а також щодо якості державного управління та податкової системи, проводити реформи енергетичного сектору, соціальної політики і корпоративного управління в державних підприємствах, реформи системи управління державними фінансами.

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Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила Четверту програму макрофінансової допомоги для України в розмірі 1 млрд євро.

Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння і угоду між Україною та Європейським Союзом про отримання нашою країною макрофінансової допомоги 8 листопада.