Яценюк заявив, що пройшов перевірку ДФС за законом про люстрацію

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пройшов перевірку Державної фіскальної служби в рамках виконання вимог закону України про очищення влади (люстрації).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході засідання уряду.

«Державна фіскальна служба направила на моє ім'я запит з вимогою пояснити арифметичну різницю між даними у декларації і даними, які є в ДФС. Протягом 20 днів треба було знайти папери. За 14 років я мав подати дані за всіма депозитами, за всіма відсотками, про все майно, про роялті, про всі витрати. Протягом 20 днів треба було знайти папери, які непросто було знайти», - сказав Яценюк.

Він звернув увагу, що така ж перевірка повинна пройти стосовно всіх чиновників. «Якщо така ж перевірка проходитиме за всім посадовим особам, це буде свідченням того, що закон працюватиме», - наголосив глава уряду.

При цьому він звернув увагу, що масив необхідної інформації великий і не завжди є необхідні дані. «На жаль, у нас відсутня певна база даних. Але прем'єр-міністр чи міністри - це політичні фігури. І якщо вони не зможуть знайти той чи інший папір, то їм будуть ставити запитання, на які у них не буде відповіді, - сказав Яценюк. - А крім того, я хочу звернути вашу увагу на те, щоб не сталося так, що комусь вдасться пройти перевірки тільки тому, що немає даних. У рамках проведення перевірки дуже уважно і ретельно треба перевірити кожний об'єкт нерухомості, кожну копійку доходу... І перевіряти всіх - суддів, прокурорів, посадових осіб. І не давати можливості послатися на те, що папери загубилися. Нехай шукають. А якщо не знайдуть, ми будемо просити МВС разом з СБУ та прокуратурою допомогти чиновнику знайти папери», - сказав Яценюк.

Він подякував податківцям за роботу і зазначив: «За висновком ДФС, прем'єр-міністр відповідає закону України про очищення влади, він пройшов перевірку».

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Як повідомляв УНІАН, закон про люстрацію набув чинності 15 жовтня 2014 року. Він визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів і ґрунтується на принципах верховенства права і законності; відкритості, прозорості та публічності; презумпції невинності; індивідуальної відповідальності; гapaнтування права на захист.