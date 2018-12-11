Долар дешевшає: Нацбанк оновив офіційний курс гривні

Офіційний курс НБУ на 12 грудня: 100 USD – 2771.3165 грн; 100 EUR – 3153.4810 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожЩо очікує економіку в найближчі три роки: у Кабміні оприлюднили прогнози експертів

100 USD США – 2771.3165 (11 грудня – 2777.6824)

100 EUR – 3153.4810 (11 грудня – 3173.5021)

У вівторок, 11 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,70/27,73 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, після зміцнення долара в першій половині дня на 3 копійки, котирування гривні у другій половині дня повернулися до рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,40/31,43 грн/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,7124 грн/дол.