Набув чинності закон, який встановлює правила порятунку банків державою

Закон про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків, який у тому числі встановлює критерії докапіталізації банків за участю держави, опублікований у газеті «Урядовий кур'єр» сьогодні, 28 січня, і набув чинності.

Закон встановлює, що банк, який потребує докапіталізації, зобов'язаний надати Національному банку програму капіталізації або план реструктуризації. У випадку ненадання такого плану, НБУ, залежно від ситуації, пропонує Кабінету міністрів докапіталізувати банк за рахунок держави або банк відносить до категорії неплатоспроможних із подальшим його виведенням з ринку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Читайте такожБанківській системі України для стабілізації потрібно 170 млрд гривень

НБУ може запропонувати капіталізацію банку державою лише за умови виконанні цим банком низки критеріїв уряду. Зокрема, держава бере участь у капіталізації, якщо купує не менше 75% акцій банку плюс одна акція, а також якщо розмір статутного капіталу банку знижується на максимальну суму збитків банку і водночас збільшується на суму зобов'язань банку за вкладами перед власниками істотної участі, членами наглядової ради, правління та ревізійної комісії банку.

Для прийняття рішення про докапіталізацію уряд може зажадати проведення аудиту діяльності банку за його рахунок і зниження статутного капіталу банку на суму збитків, визначених за результатами цього аудиту.

Крім того, банк повинен погодити призначення радника голови правління за поданням Мінфіну, щоб цей радник від імені держави здійснював моніторинг і звітував про ключові напрямки діяльності банку.

Читайте такожУкраїнській банківській системі потрібно 66 млрд гривень на докапіталізацію

Держава може брати участь у капіталізації банку як шляхом придбання акцій банку, так і шляхом надання позики у вигляді держоблігацій на умовах субординованого боргу під забезпечення акціонерів банку.

Згідно з перехідними положеннями закону, він набуває чинності від моменту публікації і діє до його скасування парламентом під час стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні, але не пізніше 1 січня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Національний банк визнав неплатоспроможними 33 банки, ще 3 фінустанови стали неплатоспроможними від початку цього року. НБУ пообіцяв надавати підтримку системним банкам, включаючи можливість їх докапіталізації з держбюджету, визначивши системно важливими 8 банків із групи найбільших за активами.

Закон про держбюджет на 2015 рік дозволяє українському уряду у 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики для докапіталізації банків на 36,5 млрд грн.

Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому внесений урядом закон про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків, 29 грудня 2014 року, а президент України Петро Порошенко підписав цей закон 30 грудня. У першому читанні законопроект був прийнятий 25 грудня у пакеті підготованих урядом законодавчих актів для прийняття держбюджету на 2015 рік.