Фонд гарантування знайшов претендентів на виведення з ринку української «дочки» ВТБ

Кілька попередньо кваліфікованих Національним банком осіб виявили зацікавленість у виведенні «ВТБ Банку» з ринку шляхом прийому його активів і зобов'язань або придбання банку в цілому.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив відмовитися від проведення конкурсу щодо визначення приймаючого банку для відчуження гарантованих зобов'язань неплатоспроможного «ВТБ Банку» з виплатою премії приймаючим банком.

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Як повідомляється на сайті Фонду, виконавча дирекція визнала конкурс таким, що не відбувся.

Як згодом повідомили у Фонді, кілька попередньо кваліфікованих Національним банком осіб виявили зацікавленість у виведенні «ВТБ Банку» з ринку шляхом прийому його активів і зобов'язань або придбання банку в цілому.

За інформацією Фонду, на сьогодні прийом документів завершено і починається етап розгляду конкурсних пропозицій.

Про результати конкурсу та обраний план врегулювання неплатоспроможності «ВТБ Банку» Фонд обіцяє повідомити додатково.

Фонд гарантування 28 листопада ввів тимчасову адміністрацію в «ВТБ Банк», що належав російському державному «Внєшекономбанку», на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входив до двадцятки найбільших банків за обсягом активів.

На початку листопада «ВТБ Банк», який відчуває проблеми з ліквідністю, заявив про наявність необхідних ресурсів та управлінського досвіду для продовження роботи і стабілізації ситуації.

C березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.