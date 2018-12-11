Експерт попередив про загрози для української економіки від протестів у ЄС

Загроза стосується макрофінансової допомоги та українського експорту.

Сьогоднішні протести в Європі, що почалися у Франції і зараз охопили більшу частину ЄС, включаючи Німеччину, можуть негативно вплинути на можливості України щодо отримання макрофінансової допомоги. Крім того, під загрозою тепер і український експорт.

Про це розповів виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, передає «Обозреватель». За його словами, керівникам європейських країн зараз буде дуже складно пояснити платникам податків, чому вони повинні видавати Україні настільки величезні суми.

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"Україна не може самостійно проводити на зовнішніх ринках запозичення капіталу. І це було дуже чітко підтверджено в той момент, коли "Нафтогаз" кілька тижнів тому був у декількох годинах від того, щоб позичити на зовнішньому ринку гроші під 10,9% річних, що не просто дорого, а неймовірно дорого. Можливості ж брати гроші у своїх платників податків, скажімо, у Франції чи Німеччині, і віддавати їх навіть у тимчасове користування України, зараз буде вкрай складно будь-яким європейським політикам", – підкреслив Устенко.

Ще однією загрозою економіст вважає сьогоднішню поведінку інвесторів. На його думку, вони налякані ситуацією на найбільш волатильних ринках, що розвиваються, до яких належить і Україна. Це означає, що міжнародні інвестори будуть шукати більш тихі гавані для своїх грошей і спробують взяти паузу.

"Для нас пауза в інвестиціях означає, що ми не дорахуємося навіть в місячному вираженні 100-200 мільйонів доларів, які ми отримуємо. І ризикуємо зменшити обсяги притоку прямих іноземних інвестицій. Це саме та сума, яку ми в цьому році отримуємо в місяць. Від 100 до 200 млн", – пояснив Устенко.

Ще один серйозний удар по економіці України, який можуть нанести масові протестні настрої в Європейському Союзі – це можливості щодо реалізації нашої продукції на території Європи, запевнив економіст. З одного боку, Європа – найбільший торговий партнер України в питаннях споживання нашого експорту. З іншого ж, Україна поставляє в ЄС найгірший з можливих видів експорту з вкрай низьким низьким рівнем доданої вартості.

"І ось чого б я боявся дійсно дуже серйозно – це того, що до останнього моменту, до п'ятниці минулого тижня, був консенсус в світових експертних колах, що займаються економікою. Відносно того, що нова криза може початися з території так званих ринків, що розвиваються. Зараз, враховуючи події, які відбуваються в Європі, здається, що і ЄС цілком може стати подібного роду серйозним викликом і серйозним ризиком", – підсумував Устенко.