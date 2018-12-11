Долар по 30 і вище: експерти прогнозують падіння гривні

За прогнозами експертів, в середньому за підсумками 2018 року курс складе 27,5 грн/дол., але до кінця 2021 опуститься до 33,8 грн/дол.

Обмінний курс гривні до долара до кінця 2018 року становитиме 29,05 грн/дол.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на консенсус-прогноз експертів.

Згідно з прогнозом, в середньому за підсумками цього року курс становитиме 27,5 грн/дол.

У 2019 році експерти прогнозують курс гривні до долара на рівні 29,08 грн/дол. в середньому і 30,42 грн/дол. на кінець року, в 2020 році - 30,90 і 32 грн/дол., в 2021 році - 31,65 і 33,8 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України в листопаді девальвувала до долара США на 23 копійки, або на 0,8%, - до 28,3909 грн/дол. з 28,1644 грн/дол. за офіційним курсом.

За інформацією дилерів комерційних банків, поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України становлять 27,70/27,73 грн/дол.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні 29,3 грн/дол. і курс на кінець року на рівні 30,1 грн/дол.