Нацбанк прокоментував дані щодо інфляції

Прогноз інфляції на кінець року в 10,1% залишається актуальним, заявили в НБУ.

Прогноз Національного банку України щодо споживчої інфляції на кінець 2018 року в розмірі 10,1% в річному вираженні залишається актуальним.

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Про це йдеться в коментарі НБУ щодо оприлюднених Державною службою статистики фактичних показників, згідно з якими у листопаді інфляція в річному вираженні прискорилася до 10%.

«Незважаючи на незначні відхилення в темпах зростання цін за різними групами товарів в листопаді, прогноз споживчої інфляції на кінець року (10,1% рік до року) залишається актуальним», - йдеться в коментарі.

Відзначається, що інфляція в річному вимірі в листопаді була близька до прогнозів, опублікованих у жовтневому інфляційному звіті НБУ, а дещо вищі показники базової інфляції і темпів зростання адміністративно регульованих цін майже повністю компенсувалися низькими темпами зростання цін на сирі продовольчі товари.

Крім того, регулятор зауважив, що зниження світових цін на нафту і посилення курсу гривні сприяли уповільненню зростання цін на паливо.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в листопаді 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з листопадом 2017 року становила 10%, прискорившись з 9,5% в річному вираженні місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 10,1%, уряд - 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні в поточному році на рівні 9% і 10% відповідно.