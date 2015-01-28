Депутатам запропонують поліпшити захист прав інвесторів

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус під час засідання уряду.

"На даний момент уже розробляється дуже важливий законопроект про захист прав інвесторів, що найближчого тижня він буде поданий до парламенту", - сказав Абромавічус.

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За словами міністра, завданням законодавчої ініціативи, що розробляється, є досягнення балансу інтересів усіх зацікавлених сторін, включаючи державу і бізнес.

Абромавічус також зазначив, що даний законопроект є дуже важливим для інвестиційної привабливості України, оскільки на даний момент незахищеність прав інвесторів - одна з основних причин, поряд із воєнними діями, відсутності припливу іноземного капіталу у країну.

Раніше УНІАН повідомляв, що іноземні інвестиції за 9 місяців знизилися на 15% через девальвацію гривні.

Раніше також повідомлялося, що Україна за підсумками 2014 року посіла 162-е місце у всесвітньому Індексі економічної свободи, залишаючись водночас найгіршою із 43 країн Європи, що також беруть участь у рейтингу. Як наголошується в Індексі, який щорічно складається американським виданням The Wall Street Journal Cовместно з Heritage Foundation, Україна набрала 46,9 бала зі 100 можливих, втративши порівняно з минулим роком 2,4 бала.

Індекс враховує 10 показників розвитку економіки: право власності, свобода від корупції, фіскальна свобода, державні витрати, свобода підприємництва, свобода праці, монетарна свобода, свобода торгівлі, свобода інвестицій, фінансова свобода. Оцінки видаються економікам 186 держав.