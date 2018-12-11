В Кабміні обіцяють підвищення пенсій до 40%

Останні п'ять років пенсія не перераховувалася взагалі, заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Пенсії в Україні будуть щорічно підвищуватись в автоматичному режимі.

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Про це в ефірі “Прямого” заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

“У наступному році ми передбачаємо наступні кроки. Перше: з 1 грудня зріс прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Невеличка сума, але зростання є. Друге: 3 1 січня 2019 року буде перерахована пенсія військовим пенсіонерам. Приблизно півмільйону людей — військовим пенсіонерам — буде зроблено перерахунок пенсій. Наступний етап – це 1 березня 2019 року, і потім кожного березня щороку, буде проводитись автоматичне осучаснення всіх пенсій”, - пояснив Розенко.

Він зазначив, що останні п'ять років пенсія не перераховувалася взагалі.

“У середньому від 17% до 40% будуть зростати пенсійні виплати. Це буде робитися незалежно від будь-якої влади”, - додав чиновник.