Державний «Укргазбанк» за рік отримав 2,7 млрд гривень збитку

Державний «Укргазбанк» у 2014 році отримав 2,746 млрд грн збитку порівняно з прибутком у 999,8 млн грн роком раніше, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку 2014 року активи банку знизилися на 11,59% - до 21,028 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,17%, до 10,035 млрд грн, зобов'язання зросли на 1,05%, до 19,457 млрд грн, кошти клієнтів - на 42,18%, до 12,368 млрд грн, власний капітал - знизився на 65,33%, до 1,571 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 10 млрд грн.

Читайте такожFitch підтвердило рейтинги «Укрексімбанку», «Ощадбанку» і банку «Південний»Як повідомляв УНІАН, державний «Укргазбанк» у 2013 році порівняно з 2012 роком знизив прибуток на 13,29% - до 1,002 млрд грн

«Укргазбанк» (Київ) створений в 1993 році та входить до групи найбільших банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.