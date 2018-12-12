Банк Тігіпка залишився єдиним претендентом на покупку української «дочки» ВТБ - ЗМІ

Заявки на конкурс з відбору кваліфікованих інвесторів подали "ТАСкомбанк" та "Альфа-банк". "Альфа-банк" не вніс гарантійний внесок, і залишився єдиним претендентом банк Тігіпка.

На купівлю визнаного неплатоспроможним "ВТБ банку" претендує "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка.

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Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела.

За даними ЕП, заявки на конкурс з відбору кваліфікованих інвесторів подали "ТАСкомбанк" та "Альфа-банк". "Альфа-банк" не вніс гарантійний внесок, і залишився єдиним претендентом банк Тігіпка.

На балансі "ВТБ-банку" залишилося близько 600 об'єктів нерухомості, і цих активів вистачить на покриття більшої частини вимог кредиторів.

Раніше 11 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що кілька попередньо кваліфікованих осіб, включених до відповідного переліку Національного банку України, проявили свою зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного АТ "ВТБ Банк" в один із способів, передбачених пунктами 2-5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

За результатами такого конкурсу приймаючому або перехідному банку можуть бути передані активи та зобов’язання неплатоспроможного банку або ж неплатоспроможний банк може бути проданий інвестору в цілому. На сьогодні прийом документів від попередньо зацікавлених осіб завершено, починається етап розгляду конкурсних пропозицій.

Проведення такого конкурсу передбачається у випадку, якщо не вдалось знайти приймаючий банк або інвестора, і найменш витратним способом виведення банку з ринку визначено ліквідацію з виплатою Фондом гарантованого відшкодування вкладникам.

10 грудня Фонд повідомив, що відмовився від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані тільки гарантовані вклади.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 28 листопада ввів тимчасову адміністрацію в «ВТБ Банк», що належав російському державниму «Внешэкономбанку», на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входив до двадцятки найбільших банків за обсягом активів.

На початку листопада «ВТБ Банк», який відчуває проблеми з ліквідністю, заявив про наявність необхідних ресурсів та управлінського досвіду для продовження роботи і стабілізації ситуації.

C березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.