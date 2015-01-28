Офіційний курс гривні зріс після зниження до історичного мінімуму

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 28 січня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1586.9445 (з 27 січня - 1589.9591);

100 євро - 1794.1995 (з 27 січня - 1787.7500);

10 російських рублів - 2.3401 (з 27 січня - 2.4240).

Читайте такожГривня на валютному аукціоні Нацбанку наближається до 15,90 за доларЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України у вівторок, 27 січня, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 15,8996, що на 2 копійки нижче попереднього мінімального значення на рівні 15,8764 із 19 січня.