Порошенко вимагає припинити звільнення листонош та забезпечити доставку пенсій (відео)

Президент провів зустріч з міністром інфраструктури та гендиректором ПАТ «Укрпошта».

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та генеральним директором ПАТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським наказав забезпечити доставку пенсій, припинити звільнення листонош та зберегти відділення у сільській місцевості.

Читайте такожВ Кабміні обіцяють підвищення пенсій до 40%

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент зазначив, що під час попередньої зустріч, що відбулася 30 жовтня, було поставлено низку завдань.

«Позиція перша, щоб ми не допустили збільшення тарифів на доставку пенсій. Це аж ніяк не має вплинути на пенсійне забезпечення найвразливіших верств населення», - сказав Порошенко.

Він зауважив, що це має бути здійснено, в тому числі завдяки підписанню угоди між «Укрпоштою» та Пенсійним фондом щодо гарантування доставки пенсій.

«Завдання, які ставить президент – треба виконувати», - додав глава держави.

«Друга позиція, що ми маємо припинити закриття поштових відділень в селах, особливо у віддалених селах. Треба забезпечити їх підтримку за рахунок загального балансу «Укрпошти», - наголосив Порошенко.

За його словами, він ініціював внесення до державного бюджету 500 млн грн, які мають компенсувати збитки «Укрпошти» для доставки пенсій. Глава держави впевнений, що це має бути точно виконано в частині незакриття відділень на селі.

«Третя позиція – наказую вам припинити звільнення листонош. На сьогоднішній день ці 500 млн грн дозволять вам забезпечити і відповідне підвищення зарплати, і захистити листонош, особливо в селах. Бо це непросто доставка пенсій, це не просто доставка газет, журналів чи поштових повідомлень, або їхнє відправлення. Це є фактично, може, для когось, для людини похилого віку, єдиний зв'язок зі світом», - підкреслив президент.

Він доручив присутньому на зустрічі першому заступнику глави Адміністрації президента Віталію Ковальчуку проконтролювати це питання в регіонах.

Президент також звернувся до керівника «Укрпошти»: «Особисто від мене, наполегливо раджу певним чином переглянути власну заробітну плату. Сподіваюсь, що порада президента буде почута».

Глава держави закликав міністра інфраструктури проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош.

«Я від своїх вимог не відступлюсь», - наголосив президент.

У свою чергу, генеральний директор ПАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський зазначив, що бере всі доручення до виконання.