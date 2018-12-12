Грошей в обігу поменшало

Грошова маса в Україні в листопаді скоротилася на 1,3% - до 1,229 трлн грн. Грошова база за цей період зросла на 1,8%.

Обсяг грошової маси (агрегат М3 - сукупність готівкових грошей в обігу і безготівкових коштів на рахунках фізичних, юридичних осіб та держави) в Україні за листопад скоротився на 1,3% – до 1,229 трлн грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової маси збільшився на 1,6%.

Згідно з наведеними даними, грошова база (сукупність зобов'язань центрального банку, які можуть бути використані для створення грошової маси, включаючи готівку в обігу і зобов'язання перед кредитними організаціями) зросла на 1,8% в листопаді і на 8,4% з початку року - до 432,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Обсяг грошової бази в Україні за 2017 рік зріс на 4,6% - до 399,1 млрд грн, грошової маси - на 9,5%, до 1,208 трлн грн.