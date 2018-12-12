Президент схвалив підвищення витрат на пенсії - додали майже 11 мільярдів

Зміни до держбюджету-2018 передбачають підвищення витрат на виплату пенсій на 10,8 млрд грн.

Президент Петро Порошенко підписав ухвалені Верховною Радою зміни до державного бюджету України на 2018 рік, що передбачають збільшення видатків на виплату пенсій на 10,778 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті парламенту, документ підписано 11 грудня.

Крім збільшення видатків на виплату пенсій, закон передбачає підвищення видатків на доплати за роботу в зоні відчуження - на 227,4 млн грн, на продовження модернізації антарктичної станції «Академік Вернадський» - на 27,6 млн грн.

Підвищення видатків буде компенсовано зниженням видатків за низкою інших програм, зокрема, виплат соціальної допомоги на 7,2 млрд грн у зв'язку з економією за цією статтею, а також видатків на реформу держуправління на 1,208 млрд грн.

Також закон передбачає збереження на рахунках місцевих бюджетів на кінець 2018 року невикористаних субвенцій з держбюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій і на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної казначейської служби України, держбюджет України в січні-листопаді 2018 року отримав 843,133 млрд грн доходів, що на 1,9%, нижче планового показника на цей період, проте на 16,4% порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.