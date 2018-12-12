З банку Жеваго викрали 5 мільярдів напередодні банкрутства - Фонд гарантування

Крім цього, фонд виявив нестачу коштів на коррахунках банку на загальну суму понад 113 млн дол.

Посадові особи банку «Фінанси та Кредит» напередодні його банкрутства вивели з фінустанови активи шляхом надання завідомо безнадійних кредитів юридичним особам на суму майже 5 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з посиланням на результати відповідної перевірки, в період з 2010 до 2015 року посадові особи банку у «співпраці» з власниками ряду суб'єктів підприємницької діяльності заволоділи коштами банку на 3,2 млрд грн шляхом видачі завідомо збиткових для банку кредитів і подальшого банкрутства позичальників.

Крім того, було присвоєно 1,7 млрд грн, отриманих в якості кредитів для будівництва офісного центру в столиці.

Крім цього, Фонд гарантування виявив нестачу коштів, розміщених на кореспондентських рахунках банку Meinl Bank AG (Австрія) і Bank Frick&Co.AG (Ліхтенштейн), оскільки ці кошти в загальній сумі понад 113 млн дол. були списані іноземними банками в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитами компаній-нерезидентів.

Фонд повідомляє, що подав 73 заяви про вчинення правопорушень на загальну суму 15,5 млрд грн, у тому числі щодо власників та посадових осіб банку «Фінанси та Кредит» - 16 заяв на 12,7 млрд грн., однак на сьогодні ще жодна справа не направлена до суду.

Також повідомляється, що оцінна вартість активів банку майже в п'ять разів нижча за балансову, і становить 9,969 млрд грн, при цьому на виплату гарантованих відшкодувань вкладникам банку витрачено 9,932 млрд грн, а загальні вимоги кредиторів до банку досягають 30,876 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку були компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Фінанси та Кредит» 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.