Вкладникам пояснили, які депозитні договори визнають недійсними

Фонд гарантування визнає депозитні договори недійсними (недіючими) при розбивці внесків у сумі понад 200 тис. грн на кілька вкладів або якщо рахунки вкладника відкрито після заборони Національного банку на відкриття банком нових рахунків фізосіб, йдеться в роз'ясненні фонду, переданому УНІАН.

Згідно з роз'ясненнями, уповноважена особа фонду зобов'язана перевірити договори, укладені банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, на предмет виявлення незначних, і згідно з Цивільним кодексом, угоди за нікчемними угодами визнаються недійсними без рішення суду.

«Правом на визнання договорів банківського вкладу чи банківського рахунку нікчемними уповноважена особа фонду користується тільки у випадку, якщо вкладники «розбивають» внески в сумі понад 200 тис. грн на кілька вкладів, або якщо рахунки відкриваються з порушенням законодавства (наприклад, наявність постанови Національного банку України, якою введено заборону банку на відкриття нових рахунків фізичним особам. Таке обмеження, як правило, встановлюється за надання банку статусу проблемного)», - йдеться в роз'ясненні.

Також фонд повідомляє, що в рамках Цивільного кодексу недійсний правочин не створює юридичних наслідків, у зв'язку з чим кожна зі сторін зобов'язана повернути іншій стороні все, що вона одержала, або відшкодувати вартість отриманого.

Читайте такожНабув чинності закон, який встановлює правила порятунку банків державою«У разі визнання за рішенням уповноваженої особи фонду договору банківського вкладу чи банківського рахунку нікчемним, кошти вкладника мають бути повернені на рахунок, із якого вони були перераховані за договором, визнаного нікчемним. У разі незгоди вкладника з рішенням уповноваженої особи фонду про визнання договору банківського вкладу чи банківського рахунку нікчемним, такий вкладник має право звернутися з відповідним позовом до суду», - зазначається у роз'ясненні фонду.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки, і ще 3 банки стали неплатоспроможними у січні цього року. Ці банки виводяться з ринку Фондом гарантування, який здійснює їх тимчасову адміністрацію та ліквідацію.

Останнім часом у соціальних мережах і деяких засобах масової інформації поширюються заклики до вкладників забирати депозити з банків із причини нібито масового визнання фондом гарантування договорів за вкладами нікчемними.