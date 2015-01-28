Україна подала заявку до СОТ на зміну умов членства

Зокрема, мова може піти про перегляд нинішніх митних зборів, повідомляє Апостроф.

Заявка подана у кінці минулого року. Щоб не викликати обурення партнерів, українська влада не супроводжувала документ переліком товарів, мита на які пропонується збільшити.

Україна вдруге скористалася правом заявити про можливості перегляду умов членства у СОТ, розповів виданню радник прем'єр-міністра Валерій П'ятницький. За його словами, Київ зарезервував право підняти питання про збільшення імпортних мит у торгівлі із членами торгової організації. Заявка була подана у кінці 2014 року. Згідно із правилами СОТ, країна-член організації може виступати з такою ініціативою кожні три роки.

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Нагадаємо, Україна стала членом СОТ у 2008 році і вперше підняла питання про перегляд умов членства країни у 2012 році, після закінчення трьох років своєї участі в організації.

Тоді Київ виступив з ініціативою підвищити розмір імпортних мит для товарів, що завозяться в Україну. Однією із причин офіційний Київ тоді називав те, що рівень захисту внутрішнього ринку був у два рази нижчий, ніж у Росії, яка стала членом організації у серпні 2012 року.

У 2012 році Україна представила на розгляд членів СОТ перелік із 371 товарної лінії (147 - з промислових товарів, 224 - з сільгосппродукції) з майже 11 тисяч. Тоді таке звернення викликало великий скандал. Зокрема, ЄС, США і Китай висловили «побоювання» через плани України і просили відкликати заявку. Канада на знак протесту навіть припинила переговори про вільну торгівлю.

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У кінці 2014 року термін дії першої заявки закінчився, і Україна звернулася до СОТ знову. Однак цього разу, зазначив П'ятницький, до заявки не додавався список товарних позицій для перегляду мит. «Ми, по суті, просто зарезервували своє право протягом трьох років підняти це питання»,- уточнив він. Збільшення мита може знадобитися Україні, зокрема, для захисту внутрішнього ринку від імпорту, а також для збільшення надходжень до бюджету.

В. о. президента Американської торгової палати в Україні Тарас Качка вважає, що за таких умов ініціатива Києва не викличе протистояння партнерів по СОТ. «У 2012 році скандал виник через велику кількість ліній для перегляду мит. Зараз Україна лише зарезервувала право підняти питання про їх перегляд. Ця заявка нікого ні до чого не зобов'язує. Так що бурхливої реакції з боку членів СОТ до початку предметного обговорення питання очікувати не варто»,- вважає Качка.

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Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко також впевнена, що зараз дії України не викликають негативної реакції з боку партнерів по СОТ. «Тоді було не зовсім зрозуміло, навіщо переглядати домовленості у такому великому обсязі, проте ніхто не позбавляв і не позбавляє Україну права піднімати питання про перегляд мит»,- зазначила Дерев'янко.

Водночас, вважає вона, на першому плані для України має бути вирішення внутрішніх проблем. «Для того, щоб досягти успіху у веденні такого роду переговорів, необхідно бути сильним партнером. Слід бути країною, у якій уже всі проблеми вирішені, і залишилося лише переглянути мита»,- додає Дерев'янко.

Канада, судячи з усього, цього разу теж спокійно сприйняла заявку України на перегляд мит. Оттава у вересні 2014 року, вже після зміни влади в Україні, відновила переговори про вільну торгівлю. 26 січня, перебуваючи в Києві, міністр міжнародної торгівлі Канади Ед Фаст підтвердив, що переговори триватимуть.

«Ми заморозили переговори, тому що побачили, що режим Януковича не має наміру виконувати норми СОТ. У такій ситуації створення умов вільної торгівлі з Канадою було неможливе,- сказав він після переговорів із міністром економічного розвитку і торгівлі України Айварасом Абромавичусом. - Відповідно, ми повернулися до переговорів з Україною лише тоді, коли переконалися, що новий український уряд має намір дотримуватися норм СОТ».