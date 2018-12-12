Українці забирають гроші з депозитів

Обсяг депозитів в українських банках у листопаді скоротився на 2,1% в гривні, на 2,6% у валюті.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за листопад 2018 року скоротився на 2,1% - до 493,267 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - на 2,6%, до 13,482 61 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, поточний обсяг гривневих депозитів на 0,5% вищий за показник на початок року, валютних - на 1,8% нижчий.

Залишки за гривневими кредитами зросли на 1,2% у листопаді і на 9,8% з початку року - до 624,668 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами (в доларовому еквіваленті) зросли на 0,9% у листопаді і на 10% з початку року - до 17,487 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2017 рік зріс на 15,1% - до 489,948 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - на 2,7%, до 13,676 млрд дол.