Міністр фінансів Росії оцінив збитки від "зовнішніх шоків" у $200 млрд

Ефект від зовнішніх шоків для економіки РФ оцінюється в $200 млрд, заявив міністр фінансів Антон Силуанов, виступаючи в Раді федерації.

"Ефект від зовнішніх шоків для платіжного балансу - близько $200 млрд. У першу чергу позначається зниження цін на нафту, ми стали отримувати менше валюти. І всі експерти визнають, що така ситуація триватиме в довгостроковій перспективі, - сказав він. - Швидкого повернення цін на нафту, як це було в 2008-2009 роках, не відбудеться. Пов'язано це з тим, що досить великий обсяг виробництва нафти, і за умов уповільнення темпів зростання економіки це надлишкове виробництво тисне на ціни".

"Ціна на нафту, за оцінками експертів, збережеться на невисокому рівні. Сьогодні ціна нижче $50 за барель. Ми в перспективі оцінюємо, що вона буде рости, але навряд чи ціни повернуться до рівня $100 за барель і вище", - додав він.

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Як передає ТАСС, інфляція в РФ рік до року на даний момент оцінюється в 12,5%, зазначив Силуанов. Він зазначив, що в цьому показнику багато різних факторів, у тому числі девальвація рубля і ефект від санкцій. "Тому тут не можна розкручувати інфляційну спіраль, потрібно вживати заходів щодо обмеження зростання інвестиційних витрат, обмеження індексацій", - вважає міністр.

Індексація пенсій на рівень інфляції в 11,4% потребує 188 млрд руб., також повідомив він.

Мінфін також пропонує виділити 160 млрд руб. бюджетних кредитів на перефінансування комерційної заборгованості регіонів, заявив міністр фінансів.

За його словами, обсяг боргів регіонів зріс минулого року на 20% і зараз становить понад 2 трлн руб.