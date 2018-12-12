В Україні з'явиться електронна акцизна марка

У планах керівництва ДФС - повноцінно запустити до 2020 року електронний аудит, що дозволить виявляти більшу частину ризиків ще до проведення перевірки платників податків.

Державна фіскальна служба (ДФС) планує в найближчій перспективі впровадити в Україні автоматизовану систему контролю за обігом підакцизних товарів "Електронна акцизна марка", яка дозволить посилити контроль за таким товаром, унеможливить його тіньовий обіг і створить справедливі конкурентні умови для всіх учасників ринку.

Читайте такожВ Україні хочуть спростити торгівлю алкоголем

Про це повідомили в прес-службі ДФС із посиланням на виконуючого обов'язки голови служби Олександра Власова.

Також у планах керівництва ДФС - повноцінно запустити до 2020 року електронний аудит, що дозволить виявляти більшу частину ризиків ще до проведення перевірки платників податків, а також значно прискорить і спростить процедури аналізу даних.

Прес-служба з посиланням на очільника ДФС повідомляє про те, що за рік Україна увійшла до ТОП-10 країн, які використовують електронний кабінет платника.

У повідомленні підкреслюється, що найбільш популярний серед користувачів сервіс ДФС - електронний кабінет, який забезпечує цілодобову електронну взаємодію з платниками податків: від надання інформації з загальнодоступних реєстрів до автоматичного заповнення електронних документів, у тому числі, податкової звітності та отримання довідок про відсутність заборгованості.

Зокрема, за 1 секунду сервіс ДФС приймає і обробляє близько 50 електронних документів, від 1,5 млн до 2 млн - на день.

«Податкові органи зобов'язані підлаштовуватися під платника, а не навпаки. Тобто зручні, прості та зрозумілі електронні сервіси в результаті сприяють добровільності сплати податків і збільшенню доходів державного бюджету. Крім того, діджиталізація скорочує витрати служб на адміністрування», - цитує прес-служба Власова.

Зазначається, що завдяки впровадженню електронної системи відшкодування ПДВ та блокування ризикових операцій надходження цього податку зросли вдвічі.

Також повідомляється, що наприкінці вересня ДФС запустила тестову версію системи E-Receipt, функціонал якої передбачає можливість використання суб'єктами господарювання в якості пристроїв, що здійснюють реєстрацію розрахункових операцій, смартфони, планшети, персональні комп'ютери. Зараз у тестуванні системи E-Receipt беруть участь 130 суб'єктів господарювання.

«Наше спільне з бізнесом завдання - забезпечити чіткий контроль та фіскалізацію процесів від переміщення імпортованого товару через кордон до надходження кінцевому споживачу. Покупець, отримавши фіскальний чек, завдяки спеціальному пристрою або електронному додатку на мобільному телефоні зможе звірити його з інформацією в центральному офісі ДФС та переконатися, що з цього товару сплачені податки», - зазначив Власов.

Як повідомляв УНІАН, ще в травні 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів прискорити підготовку законопроекту про електронну акцизну марку, що дозволить припинити розповсюдження контрафактної продукції.

У ДФС планували, що автоматизована система контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів "Електронна акцизна марка» запрацює в Україні в 2017 році.