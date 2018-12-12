Українцям автоматично підвищуватимуть пенсії

Віце-прем'єр-міністр Розенко також нагадав, що 1 січня 2019 року відбудеться черговий перерахунок пенсій військовим пенсіонерам.

Осучаснення пенсій в Україні з 1 березня 2019 року відбуватиметься автоматично, повідомляє урядовий портал із посиланням на віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка.

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«1 березня 2019 року відбудеться наступний етап підвищення пенсій. І в подальшому, вже щорічно, кожного 1 березня наступного року, осучаснення пенсій проводитиметься автоматично», - сказав Розенко, додавши, що розмір підвищення становитиме від 17% до 40%.

Віце-прем'єр-міністр також нагадав, що 1 січня 2019 року відбудеться черговий перерахунок пенсій військовим пенсіонерам.

«Приблизно півмільйона військових пенсіонерів отримають підвищені пенсії вже з початку року», - зазначив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив новопризначеному голові Пенсійного фонду Євгену Капінусу підготувати відомство до перерахунку пенсій, який планується провести в березні 2019 року.

Раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявляла, що в ухваленому Верховною Радою державному бюджеті України на 2019 рік передбачається достатній ресурс для проведення індексації пенсій українцям і збільшення пенсій військовим.

Мінімальна пенсія в Україні з 1 грудня зросла на 62 грн, до 1497 грн.