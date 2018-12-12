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Чисті міжнародні резерви НБУ зросли на 20%

15:00, 12 грудня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів вищий за показник на початок року на 17,2%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України за листопад зросли на 5,8%, або 975 млн дол., і становили 17,712 млрд дол. станом на 1 грудня 2018 року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.

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Теги: #міжнародні резерви#резервы НБУ