Чисті міжнародні резерви НБУ зросли на 20%

Поточний рівень резервів вищий за показник на початок року на 17,2%.

Чисті міжнародні резерви Національного банку України в листопаді 2018 року зросли на 20,3% - до 7,821 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів вищий за показник на початок року на 17,2%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України за листопад зросли на 5,8%, або 975 млн дол., і становили 17,712 млрд дол. станом на 1 грудня 2018 року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.