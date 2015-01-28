В Україні хочуть спростити ведення бізнесу в аграрній та IT-сферах

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус під час засідання уряду.

"Сьогодні приймемо постанову, яку вже було прийнято на урядовому комітеті, що стосується дерегуляції", - сказав Абромавічус.

За словами міністра, постанова передбачає скасування обов'язкового отримання карантинного сертифікату на сільськогосподарську продукцію, необхідного під час транспортування. Раніше сільгоспвиробники стикалися із проблемами в процесі отримання таких сертифікатів, оскільки в Україні кожна область є окремою карантинною зоною. Водночас весь Європейський Союз є єдиною карантинною зоною. За оцінками міністерства, така новація може мати економічних ефект до 1,5 млрд грн за рахунок усунення корупційних схем.

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Ще однією ініціативою міністерства стало обмеження строку видачі фітосанітарних сертифікатів у портах 24 годинами, хоча раніше цей процес тривав близько 5 днів. Причому міністр зазначив, що раніше діяла корупційна схема, у рамках якої сільгоспвиробникам пропонували прискорити процес видачі таких сертифікатів. У міністерстві економічний ефект від даної норми оцінили в 1,2 - 1,7 млрд грн.

Крім того, постанова передбачає зменшення строку надання рахунку за розгляд результатів випробувань засобів захисту рослин до 10 днів (замість нинішніх 60), а також скасування експертизи якості спеціальних продуктів харчування. Причому сукупний економічний ефект від таких ініціатив міністр оцінив у 170 - 240 млн грн.

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До того ж, постановою передбачене скасування моніторингу виконання особливих умов користування надрами, а також спрощення працевлаштування висококваліфікованих іноземних кадрів на території України, що особливо важливо для IT-сектору.

«Божевільний, насправді, економічний ефект. Начебто робимо небагато, а насправді у грошовому вираженні це мільярди гривень... Це корупційна складова, яка піде, а гроші прийдуть назад у бізнес», - зазначив Абромавічус.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує скасувати наказ Державного комітету України зі стандартизації, метрології і сертифікації, який передбачає обов'язкову сертифікацію комп'ютерної техніки та будівельного обладнання.

Крім того, міністерство має намір скасувати обов'язкову сертифікацію на території України автомобільних бензинів, дизельного, корабельного та котельного палива, а також скасувати ліцензування зовнішньоторговельних операцій з алкоголем і тютюновими виробами.