НБУ минулого року витратив на порятунок проблемних банків більше 13 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, серед банків-одержувачів кредитів рефінансування на строк більше 30 календарних днів є 16 банків, які згодом були визнані неплатоспроможними, і на даний час у них здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація.

Зокрема, найбільший обсяг коштів отримали «VAB Банк» (5,535 млрд грн), «Брокбізнесбанк» (2 млрд грн), «Всеукраїнський банк розвитку» (1,473 млрд грн), «Укрбізнесбанк» (1,029 млрд грн), «Імексбанк» (795 млн грн), «Камбіо» (428,2 млн грн), «Форум» (422 млн грн), «БГ Банк» (364,7 млн грн), «Актив-Банк» (342,4 млн грн), «Єврогазбанк» (299 млн грн), «Південкомбанк» (180 млн грн), «Терра-Банк» (111,1 млн грн).

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Також повідомляється, що всього у 2014 році кредити НБУ на термін більше 30 календарних днів отримали 75 банків на загальну суму 115,613 млрд грн, однак з урахуванням повернення наданих кредитів на 189,430 млрд грн загальний обсяг заборгованості банків станом на 1 січня 2015 року склав 108,950 млрд грн. Дані про погашення кредитів у розрізі банків не наводяться.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки: «Укрбізнесбанк», «Камбіо», «Легбанк», «БГ Банк», «Всеукраїнський банк розвитку», «VAB Банк», CityCommerce Bank, «Аксіома», «Інтеркредитбанк», «Меліор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель». Від початку цього року визнані неплатоспроможними ще 3 банки - «Профін Банк», «Укоопспілка» та «Імексбанк».

Згідно із процедурою НБУ, у випадку виникнення проблем із виплатами вкладів та проведенням платежів НБУ присвоює банку статус проблемного, після чого працює з акціонерами і керівництвом банку над його оздоровленням, у тому числі може надати банку рефінансування. У випадку невиконання або не розробки плану оздоровлення банк визнається неплатоспроможним.

Виведення неплатоспроможних банків з ринку здійснюється Фондом гарантування вкладів фізосіб, який вводить тимчасову адміністрацію, і згодом за відсутності можливості оздоровлення або продажу банку проводить його ліквідацію.

У кінці грудня минулого року Національний банк повідомив про призначення кураторів у 40 банків, яким було надано рефінансування для виявлення проблем у банків на ранній стадії, оскільки віддалений нагляд показав свою неефективність через спотворення банками звітності.