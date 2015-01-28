Держфінмоніторинг за рік виявив відмивання коштів Януковичем і Ко майже на $1,5 млрд

Державна служба фінансового моніторингу України за 2014 рік підготувала й передала силовим структурам та фіскальним органам матеріали щодо операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, на 267,4 млрд грн, зі скоєнням іншого злочину – на 52,6 млн грн, повідомляється на сайті відомства.

За інформацією служби, всього протягом 2014 року підготовлено 774 матеріали, які передано Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ, Державній фіскальній службі та Службі безпеки України.

Зокрема, за результатами розслідування фактів відмивання грошей за корупційними схемами й розкрадання держмайна екс-президентом Віктором Януковичем і наближеними до нього особами Держфінмоніторинг виявив фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, на 147,8 млрд грн, зі скоєнням інших злочинів – на 11,1 млрд грн. За підсумками розслідування служба підготувала 268 матеріалів, загальна сума виявлених і заблокованих коштів становить 1,490 млрд у доларовому еквіваленті.

Читайте такожУкраїнці вважають Януковича найбільш негативним політичним діячем за всю історію – опитуванняДовідка УНІАН. Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) — центральний орган виконавчої влади при Кабінеті міністрів, створений у 2003 році для реалізації державної політики у сфері попередження та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або для фінансування тероризму.