Голова Мінфіну вийшла зі складу наглядових рад держбанків

Члени уряду не можуть входити до наглядових рад компаній, орієнтованих на отримання прибутку.

Кабінет міністрів України вивів міністра фінансів Оксану Маркарову зі складу наглядових рад державних "Укрексімбанку" і "Ощадбанку".

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, також Маркарова вийшла із наглядових рад "Приватбанку" і "Укргазбанку" у відповідності зі ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

Як пояснили в Мінфіні, повноваження Маркарової в наглядових радах держбанків припинені після її призначення міністром, так як члени уряду відповідно до Закону "Про Кабінет міністрів України" не можуть входити до наглядових рад компаній, орієнтованих на отримання прибутку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня 2018 року підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка з посади. Після цього Кабмін поклав виконання обов'язків міністра на Оксану Маркарову, з березня 2015 року обіймала посаду заступника міністра, а з квітня 2016 року - першого заступника міністра фінансів.

22 листопада парламент призначив Маркарову міністром фінансів України.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів банками – "ПриватБанк", "Укрексімбанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".