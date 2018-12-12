У НБУ розповіли, як працюватимуть банки під час свят

3, 4 та з 8 січня СЕП і банківська система України будуть працювати у звичайному режимі.

Національний банк України зобов'язав банки забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів в період новорічних свят.

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Як повідомляється на сайті регулятора, 27 та 28 грудня робота системи електронних платежів НБУ буде продовжено на 2 години.

29 грудня передбачений скорочений робочий день системи – до 15:00, при цьому до 13:00 в СЕП будуть проводитися платежі лише між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі на користь НБУ та органів Держказначейства.

30, 31 грудня 2018 року, а також 1, 5, 6 і 7 січня 2019 року СЕП, система електронної пошти, депозитарій Національного банку, а також системи "Сертиф" Реєстр договорів з нерезидентами працювати не будуть.

2 січня банки працюватимуть без клієнтів і забезпечувати комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП цього дня здійснюватися не будуть.

3, 4 і з 8 січня СЕП і банківська система України будуть працювати в звичайному режимі.

Також повідомляється, що в період з 29 грудня до 3 січня 2018 2019 року включно буде діяти офіційний курс гривні, розрахований Національним банком 28 грудня.