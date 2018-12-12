Українці з січня зможуть здавати зношені банкноти в банки

Статус уповноважених банків мають "Ощадбанк", "ПриватБанк" та "Райффайзен Банк Аваль".

Українці з нового року зможуть здавати значно зношені гривневі банкноти в регіонах, де відсутні підрозділи Національного банку, до банків, які мають повноваження на зберігання запасів готівки НБУ.

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Як повідомляється на сайті регулятора, статус уповноваженого банку мають три банки – "Ощадбанк", "ПриватБанк" і "Райффайзен Банк Аваль".

Зазначається, що мова йде про значно пошкоджених банкнот, що втратили платіжні ознаки в результаті пожеж, повеней, забруднення хімікатами. Банки будуть пакувати ці банкноти і передавати в Національний банк для проведення досліджень.

Нацбанк нагадав, що раніше значно зношені банкноти для проведення досліджень брали безпосередньо регіональні підрозділи регулятора, і на сьогодні такі підрозділи збереглися в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Львівській областях та м. Київ.

Довідка УНІАН. Зношеними вважаються банкноти, що мають потертості, часткову втрату фарби на зображеннях, розпушення і втрату папером жорсткості, загальні або локальні забруднення, плями та написи, відбитки штампів, надриви або надрізи, отвори та проколи, відірвані і склеєні краї або кути, а також банкноти склеєні.

Заклади торгівлі і сфери послуг зобов'язані приймати без обмежень зношені гривневі банкноти всіх номіналів, не викликають сумніву в їх справжності та платіжності.

Разом з тим, ці установи зобов'язані не видавати отримані зношені банкноти на здачу, а мають здати їх разом з готівковою виручкою в обслуговуючі банки.

Банки зобов'язані без обмежень приймати від фізичних і юридичних осіб зношені банкноти, якщо вони не мають ознак підроблення, для обміну на придатні до обігу банкноти, а також для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви.

Пошкоджені банкноти банки вилучають з обігу. За результатами досліджень клієнтам відшкодовується відповідна сума грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми і платіжними. Підроблені грошові знаки вилучаються з обігу без відшкодування вартості і передаються Національної поліції для розслідувань.