Завтра в Україні подорожчає валюта: свіжі курси

Офіційний курс НБУ на 13 грудня: 100 USD – 2780,8135 гривні; 100 EUR – 3155,1110 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2780,8135 (12 грудня – 2771,3165)

100 EUR – 3155,1110 (12 грудня – 3153,4810)

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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 12 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,80/27,84 гривні/долар.

Після падіння у першій половині дня гривня у другій половині дня трохи зміцнилася, однак поточні котирування залишаються на 11 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,59/31,63 гривні/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,80 гривні/долар.