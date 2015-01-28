В Україні хочуть створити Фонд гарантування страхових виплат та узаконити колекторів

Відповідний проект розпорядження «Про затвердження плану дій щодо реалізації стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки» опублікований на сайті відомства.

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Зокрема, Мінекономрозвитку планує забезпечити супровід у Верховній Раді законопроектів про створення Фонду гарантування страхових виплат, про заборону фінансових пірамід та дозвіл споживачам самостійно вибирати постачальника додаткових фінпослуг, які вимагає кредитор.

Крім того, у відомстві планують перевести колекторську діяльність у законне русло, а також посилити контроль над рекламою у сфері фінансових ринків.

Додаткові ініціативи міністерства також передбачають посилення відповідальності за надання фінансових послуг без відповідної ліцензії, а також створення інституту із захисту прав споживачів фінансових послуг (фінансовий омбудсмен).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (щодо розкриття інформації, №1545), внесений Кабінетом міністрів.

Змінами передбачено, що фінансові установи, нагляд над діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, мають також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі інформацію про свою діяльність в загальнодоступній інформаційній базі даних.