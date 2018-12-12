Митниці з початку року виявили порушень на 2,7 мільярда

Кількість складених протоколів про порушення митних правил зросла на 56% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Митниці Державної фіскальної служби України (ДФС) у січні-листопаді 2018 року виявили 45,6 тисячі порушень митних правил, вартість предметів правопорушень склала 2,7 мільярда гривень.

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Як повідомили в прес-службі ДФС, кількість складених протоколів про порушення митних правил за вказаний період зросла на 56% порівняно з відповідним періодом минулого року, а вартість предметів правопорушень – на 74%.

Зокрема, по 5 тисяч справ про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень вартістю 797 мільйонів гривень, що на 14% більше суми, на яку було вилучено предмети правопорушень роком раніше.

"Найпоширенішими є випадки незаконного переміщення через митний кордон промислових товарів. За вказаний період за скоєння таких порушень були вилучені товари на суму 469 мільйонів гривень. Крім того, транспортних засобів вилучено на суму понад 146,6 мільйона гривень, продовольчих товарів – на 110,7 мільйона гривень, валюти – 70,8 мільйона гривень", - зазначила прес-служба.

За результатами міжнародного взаємодії за 11 місяців цього року митниці порушили понад 678 справ про порушення митних правил на суму 665 мільйонів гривень, а також встановили несплату понад 21,1 мільйона гривень обов'язкових митних платежів.

Загалом митниці передали на розгляд суду 5,7 тисячі справ про порушення митних правил на суму майже 1,7 мільярда гривень, за результатами розгляду яких суд виніс рішення про накладення штрафів і конфіскації майна на 426,4 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, у січні-листопаді до загального фонду держбюджету перераховано 18 мільярдів гривень митних платежів, що на 13%, або на 35,5 мільярда гривень, що перевищує показник 11 місяців 2017 року.