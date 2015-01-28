Гривня на міжбанку знизилася до 16,37 за долар

У середу, 28 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів знизилися до 16,17/16,37 грн/дол. проти 16,10/16,30 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що операції проходили активно.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,35/18,58 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2380/0,2410 грн/рубль.

Читайте такожОфіційний курс гривні піднявся з нового історичного мінімумуЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 становив 16,00 грн/дол., на цю годину було укладено 235 угод, обсяг торгів становив 236,52 млн дол.