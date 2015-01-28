Російський рубль продовжує падіння через очікування нових санкцій

Курс долара до рубля під час торгів на Московській біржі зріс порівняно з рівнем закриття попередніх торгів на 1,21 рубля і склав 68,03 рубля, передає ТАСС.

Євро зріс на 1,23 рубля до 77,18 рубля. Причому вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent із поставкою в березні знизилася на 0,75% до 49,24 долара за барель.

Курс долара на відкритті торгів зріс до 67,11 руб.

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Російська валюта до середини дня торгується в мінусі внаслідок нездатності нафтових котирувань повернутися до зростання, очікувань нових міжнародних обмежень проти РФ, а також закінчення податкового періоду.

Вплинути на настрій ринку можуть підсумки засідання ФРС (21:00 - ред.) та орієнтири регулятора щодо термінів підвищення ключових процентних ставок у США. Експерти попереджають про небезпеку розвитку низхідного руху рубля.

"Ринок перебуває в очікуванні. Завтра європейські політики будуть вирішувати питання нових антиросійських санкцій, оскільки саме Росію вони вважають винною у загостренні українського конфлікту. Нафта все топчеться і топчеться на місці. Впевненості в тому, що вона не продовжить зниження, ні в кого зараз немає. Ми продовжуємо дивитися в бік ослаблення рубля", - видає неоптимистичный прогноз старший аналітик ІГ "Норд-Капітал" Сергій Алін.

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Аналітики Нордеа банку вважають, що якщо сьогодні ФРС збереже жорстку риторику і дасть сигнал до зростання ставок від середини цього року, то це може стати певним негативом для всіх валют ринків, що розвиваються. Також у п'ятницю увагу буде звернено до ЦБ РФ, який навряд чи змінить монетарну політику. Поки що для рубля мало позитиву, так що вибратися з діапазону 62-70 рублів за долар буде непросто, вважають вони.

Головний аналітик інвестиційного департаменту ВТБ 24 Станіслав Клещов зауважує, що девальваційні очікування залишаються сильними. І доти, доки вони зберігають свою силу, навряд чи можна буде розраховувати на пом'якшення грошово-кредитної політики ЦБ РФ. "Збереження поточної вартості грошей не те щоб стримує, а обмежує інвестиційні процеси в економіці", - каже Клещов.

На ринку Форекс можна спостерігати зниження євро після двох днів висхідної корекції слідом за досягненням нових багаторічних мінімумів у парі з доларом. Євро/долар до 15:40 втрачає 0,3% до 1,1347 євро. Інвестори також чекають підбиття підсумків засідання ФРС та орієнтирів щодо рівня ключової процентної ставки. Натяки на її утримання на рекордних мінімумах більш тривалий період можуть негативно позначитися на доларі.

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Нафтові котирування до середини дня, після підвищення напередодні, перебувають на негативній території. Вартість березневих контрактів на постачання суміші Brent знижується на 0,71% до 49,25 долара. Сьогодні о 17:30 вплив на ринок може надати звіт Міністерства енергетики США про динаміку запасів нафти і нафтопродуктів за минулий тиждень. Передбачається, що запаси нафти зростуть на 4 млн барелів - негативно для цін.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні російський рубль продовжив зниження: курс долара на відкритті торгів виріс до 67,11 рубля, євро - до 76,2 руб.