Реальні доходи росіян за підсумками року скоротилися вперше за 15 років

У підсумку у 2014 р. падіння цього показника склало 1%, передають Ведомости із посиланням на попередні дані Росстату.

Скорочення реальних доходів за рік відбулося вперше від 1999 р., свідчать дані Росстата.

Середньомісячна нарахована заробітна плата у 2014 р., за оцінкою Росстату, склала 32 600 руб. і порівняно із 2013 р. зросла на 9,2% у номінальному вираженні. У грудні 2014 р. цей показник зріс порівняно з аналогічним періодом 2013 р. на 6,1% до 41 985 руб.

Читайте такожП'ята частина росіян може залишитися без пенсії

Реальна нарахована заробітна плата у грудні 2014 р. зросла на 4,7% порівняно з аналогічним періодом 2013 р. За підсумками минулого року зростання реальної заробітної плати склало 1,3%.

Якщо ціни на нафту складуть $40 за барель, то реальні доходи населення за рік зменшаться на 3-5%, а за два-три роки - до 10%, заявляв раніше в інтерв'ю радіостанції Business FM голова Комітету громадянських ініціатив, колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін. Деякими групами населення, падіння реальних доходів буде відчуватися болісно, говорив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що реальні доходи населення РФ за підсумками 11 місяців року пішли в мінус.