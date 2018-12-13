Фонд гарантування продав пул активів на 6 мільярдів за 130 мільйонів

Активи перебувають у заставі Національного банку, торги відбулися через американського радника FFN.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав пул активів балансовою вартістю 6 млрд грн через американського радника FFN за 130 млн грн, або 2% від балансової вартості.

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Про це повідомила заступник директора-розпорядника фонду Світлана Рекрут в соцмережі Facebook.

«Сьогодні вдалий день! Фонд гарантування реалізував пул активів вартістю понад 6 млрд грн, які перебувають у заставі Національного банку України, через американського радника FFN, - написала Рекрут. - Цей пул вдалося реалізувати за понад 130 млн грн. Це понад 2% від балансової вартості».

За її словами, офіційного протоколу торгів поки немає, тому всі подробиці продажу будуть пізніше.

«До того ж, від попередніх індивідуальних продажів деяких активів, що входили до складу пулу, вдалося виручити ще понад 80 млн грн. Вважаю це хорошим результатом. І спасибі команді, яка працювала над цим проектом», - додала Рекрут.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк спільно з Фондом гарантування у вересні розпочали другий етап продажу об'єднаних у пули закладених в НБУ прав вимоги за кредитними договорами неплатоспроможних банків балансовою вартістю 11,5 млрд грн.

На торги виставляються об'єднані в пули не продані під час першого етапу активи для реалізації за «голландською моделлю» з залученням американських консультантів «Дебтекс Україна» (дочірня компанія DebtX) і «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (дочірня компанія FFN).

Національний банк як кредитор погоджує спосіб і місце реалізації активів, що перебувають у нього в заставі, з урахуванням передбачених внутрішніми нормативними актами фонду процедур.